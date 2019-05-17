محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
علم الخليج 365، من مصادر مقربة من الإعلامى شريف مدكور، أنه تعافى وعاد إلى منزله اليوم، ويبدأ جلسات الكيماوي وقائيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، أن "مدكور" سيعود من جديد للظهور على الشاشة وتقديم برنامجه بعد العيد.
وأجرى "مدكور" جراحة ناجحة لإزالة ورم في القولون ثاني أيام شهر رمضان الجاري بمستشفى دار الشفاء، وأكد أنه تحمل تكاليف علاجه بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر يعود للشاشة في هذا الموعد.. مصادر توضح لمصراوي حالة شريف مدكور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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