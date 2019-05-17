يعود للشاشة في هذا الموعد.. مصادر توضح لمصراوي حالة شريف مدكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

علم الخليج 365، من مصادر مقربة من الإعلامى شريف مدكور، أنه تعافى وعاد إلى منزله اليوم، ويبدأ جلسات الكيماوي وقائيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، أن "مدكور" سيعود من جديد للظهور على الشاشة وتقديم برنامجه بعد العيد.

وأجرى "مدكور" جراحة ناجحة لإزالة ورم في القولون ثاني أيام شهر رمضان الجاري بمستشفى دار الشفاء، وأكد أنه تحمل تكاليف علاجه بالكامل.