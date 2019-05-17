"داخل علبة شيكولاتة".. ضبط 50 عبوة اسبراي "حارق للعين" بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 50 عبوة اسبراي حارق للعين محظور حيازتها أو استيرادها لخطورتها على الصحة، أخفاها راكب مصري داخل علب شيكولاتة لتضليل رجال الجمارك والعبور بها.

وأوضحت مصادر في المطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية القادمة من اسطنبول اشتبه عصام محمدين مدير الجمرك في راكب مصري قادم من فرانكفورت ترانزيت تركي، وبتشكيل لجنة لتفتيش حقائبه، عثر على 50 عبوة سيلف ديفنس اسبراي حارق للعين مخبأة داخل كرتونة شيكولاتة.

وقرر جمال عبدالفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وحجز المضبوطات وإخطار الجهات المختصة.