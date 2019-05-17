مصر | عاجل.. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بجوار محطة مترو فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بجوار محطة مترو فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بجوار محطة مترو فيصل، وجار القبض على طرفيها، للوقوف على ملاسات الواقعة.

وكانت سيطرت حالة من الذعر والخوف، على أهالي شارع فيصل، عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بجوار محطة مترو فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو فيصل، وأطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية على الطرف الأخر، وتبادلا تراشق الزجاجات.

وأوضح المصدر، أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وجارِ ضبط طرفيها، وسماع شهود العيان على الواقعة، لمعرفة سبب نشوب المشاجرة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن سبب نشوب المشاجرة، وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت مساء أمس الخميس،