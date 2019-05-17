مصر | عاجل.. نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بجوار مترو فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نشوب مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بجوار مترو فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت حالة من الذعر والخوف، على أهالي شارع فيصل، عقب نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية، بجوار محطة مترو فيصل، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، بأنه نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بجوار محطة مترو فيصل، وأطلق أحد طرفي المشاجرة أعيرة نارية على الطرف الأخر، وتبادلا تراشق الزجاجات.

وأوضح أن قوة أمنية انتقلت لمكان البلاغ برئاسة العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، للسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، ومعرفة سبب نشوبها للوقوف على ملابسات الواقعة.