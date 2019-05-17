أخبار مصر | خبير علاقات دبلوماسية يفجر مفاجأة: الجماعة الإرهابية ستخسر كل أموالها حال حظرها في أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير علاقات دبلوماسية يفجر مفاجأة: الجماعة الإرهابية ستخسر كل أموالها حال حظرها في أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، إن جماعة الإخوان الإرهابية ستخسر مليارات الدولارات حال إدراجها على قوائم الإرهاب في أمريكا.

وأضاف سالم، في تصريحات صحفية، أن الجماعة الإرهابية تمتلك أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكي حيث تمتلك مجموعة من المدارس، وكذلك المراكز التعليمية المختلفة، الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبرى لهم حال حظر نشاطاتهم.

واعتبر اتجاه أمريكا نحو حظر الإخوان الإرهابية بالإنجاز الذي يعود الفضل فيه للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نجح في إقناع نظيره دونالد ترامب بخطورة هذه الجماعة بجانب نجاحه في عمل علاقات قوية جدا مع أمريكا جعلتها تحترم مصر وتحترم إرادتها.