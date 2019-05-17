أخبار مصر | العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد العاصمة الإدارية لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بأطول مائدة إفطار بطول 3 كم.

ومن المقرر أن تنظم شركة العاصمة الإدارية، المائدة بحضور 7 آلاف مشارك ووجود ممثلين من موسوعة جينيس.

ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الادارية، إنه تقرر تنظيم هذا الحدث الضخم يوم السبت الأول من يونيو القادم ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم احياء ومعالم العاصمة الإدارية، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد اضخم المشروعات العمرانية في العالم يلي ذلك الجلوس علي مائدة الإفطار الجماعي، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافة لشاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.

وأضاف، تسعى العاصمة الإدارية للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء علي العاصمة علي المستوي المحلي والدولي في ظل حضور إعلامي مكثف".