أخبار مصر | مستشفى القطامية كلينيك.. أكبر مشروع طبي في القاهرة الكبرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفى القطامية كلينيك.. أكبر مشروع طبي في القاهرة الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمفهوم متطور لتقديم الخدمات الطبية المعتمد على أعلى المعايير الدولية لجودة الخدمات الطبية وباستخدام أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية وبالتعاون مع فريق طبي متميز من أفضل الخبرات الطبية على مستوى مصر، من كافة التخصصات، بدأ العمل في الصرح الطبي العملاق في التجمع الأول خلف أكاديمية الشرطة.

فحين القيام بأول زيارة لهذه المؤسسة الضخمة ستلاحظ فاعلية رؤية القائمين عليها من خدمات طبية وجراحية دقيقة بمفهوم ذات مستوى فندقي عالي.

Advertisements

فتجربة زيارة هذا المستشفى تؤكد حرص جميع العاملين على اكتساب الرضاء التام والاستجابات السريعة والراقية من خلال كفاءات يصعب جمعها في صرح واحد.

وذلك يتأكد من خلال رؤية حرص الادارة العليا المتمثلة في الدكتور شريف مراد رئيس مجلس الإدارة والدكتور حسام العيسوي المدير التنفيذي بالقيادة الفعالة للفريق بالكامل هادفين للحرص على سلامة ورضاء المريض طوال خطوات تلقي العلاج.

أول صرح طبي لمجموعة مينا هيلث بارتنر فى مصر من مجموعة مستشفيات سيتم افتتاحها فى غضون شهور لتغيير مفهوم الخدمات الطبية بمصر والشرق الأوسط إلى مستوى آخر قد ينتج عن انتعاش السياحة العلاجية للتخصصات الدقيقة بمصر.