انت الان تتابع 193 مليون جنيه عائدات الدولة من الرقابة الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرقابة الإدارية: تم استغلال مخرجات وبيانات وحدات البنية المعلوماتية للدولة المتوافرة بالهيئة وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة لدعم متخذ القرار بالجهات الحكومية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية في تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة واتخاذ إجراءات لمنع الفساد والوقاية منه وتلبية مطالب الدولة والمواطنين وذلك خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وفي مجال تحقيق العوائد المالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة في تلك المدة من تحقيق عائد مادي للدولة يقدر بحوالي 193 مليون جنيه نتيجة كشف المخالفات في المجالات المختلفة ومن أهمها مشاركة الهيئة في أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لبحث النزاع القائم بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومحافظة الدقهلية.

كما تم التوصل لاتفاق بشأن تجديد مدة حق الانتفاع لأرض الجامعة بما يضمن استمرار الجامعة في تقديم الخدمات الطلابية واستيداء المحافظة لمستحقاتها المالية التي بلغت نحو 53.5 مليون جنيه.وفي مجال منع الفساد والوقاية منه، تم استغلال مخرجات وبيانات وحدات البنية المعلوماتية للدولة المصرية المتوافرة بالهيئة، وتحليلها

كما تم التوصل لاتفاق بشأن تجديد مدة حق الانتفاع لأرض الجامعة بما يضمن استمرار الجامعة في تقديم الخدمات الطلابية واستيداء المحافظة لمستحقاتها المالية التي بلغت نحو 53.5 مليون جنيه. وفي مجال منع الفساد والوقاية منه، تم استغلال مخرجات وبيانات وحدات البنية المعلوماتية للدولة المصرية المتوافرة بالهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة لدعم متخذ القرار بالجهات الحكومية، بفحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم التمويني وقبول 75 ألف تظلم بعد مراجعة قواعد البيانات الخاصة بهم، بالإضافة الى مراجعة قاعدة بيانات المستحقين للذكاة والصدقات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف من خلال تطبيق بعض المحددات لاستيضاح حالتهم المادية لبيان مدى استحقاقهم، وعمل شاشات الاتاحة الخاصة بدعم واتخاذ القرار لمنظومة الدعم التمويني. اقرأ أيضًا: النائب العام يحيل «رشوة حى السلام» إلى الجنايات وعلى جانب أخر، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 44 موقعا مختلفا، واقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحد من فرص حدوث وقائع الفساد بالتنسيق مع المسؤولين في عدد من المجالات، وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم أنظمة الوقاية ببعض الجهات الحكومية.

وفي مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين، قامت الهيئة بتلبية 293 مطلبا لصالح قطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 1282 موظفا عموميا ممن رُشحوا لشغل الوظائف القيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في حل المشاكل والشكاوى لـ 115 مواطنا ممن تقدموا بشكواهم للهيئة ومنها شكوى بعض المزارعين ببني سويف، تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت حوالى 137 مليون جنيه لدى الجمعية العامة للقطن وتبين أحقيتهم، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة تم صرف مستحقاتهم. Advertisements اقرأ أيضًا: مصرع رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة بطلق ناري

وفي مجال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أسفرت جهود الأكاديمية عن تدريب 1373 متدربا، خلال شهرين، من خلال عقد 46 برنامجا تدريبيا مختلفا، وقد مثل الحاضرون لتلك البرامج عدة قطاعات سواء على المستوى الداخلي للهيئة أو لسائر الوحدات الإدارية للدولة أو على مستوى التعاون المصري الأفريقي تلك الأنشطة تدريب بعض السيدات من المجلس القومي للمرأة ، وطلبة وضباط الكليات العسكرية، وعمداء بعض الكليات للجامعات، والأئمة والمشايخ والداعيات التابعين لوزارة الأوقاف، وعدد من الإعلاميين والدبلوماسيين وأعضاء البورصات والضباط الأفارقة، ودارت فعاليات هذه البرامج حول تعزيز قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وسبل منعه والعلاقات المصرية الإفريقية والحاسب الألي ونقل الخبرات.

اقرأ أيضًا: السيسي اجتمع بحكومة مصغرة.. لماذا؟ السجن 10 سنوات لـ3 مسؤولين و4 آخرين في قضية رشوة 55 مليارًا للسكة الحديد.. ننشر خطة لجنة تطوير الأداء المتهم بقتل رئيس الرقابة الإدارية الأسبق بالبحيرة: معرفش أنه لواء «المحافظين» يتقدم ببلاغ للرقابة ضد «القابضة للنقل»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 193 مليون جنيه عائدات الدولة من الرقابة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.