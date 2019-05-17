شكرا لقرائتكم خبر عن «الطقس نار»: شوارع الصعيد خالية من المارة.. والحرارة تنخفض اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 28 عاملًا بشركة غزل البحيرة، الخميس، باختناقات عقب اشتعال النيران في «كومة قش» بسبب موجة الحر الشديد التي تتعرض لها البلاد، وخلت شوارع الصعيد من المارة، بينما فضّل عدد من الصائمين في قنا الاحتماء بالمساجد.

وشهدت الإسكندرية طقسًا حارًا على جميع الأنحاء، إذ تراوحت درجة الحرارة بين 28 و32 درجة مئوية، فضلًا عن ارتفاع نسبة الرطوبة التي تخطت 45%، ودفعت شدة الحرارة العديد من المواطنين إلى عدم الخروج من المنزل والتعرّض لأشعة الشمس في نهار رمضان.

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ورغم الحر الشديد وأشعة الشمس الحارقة، تواصلت رحلات البالون الطائر غرب الأقصر، في الساعات الأولى من الصباح، لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبرين الغربى والشرقى، والاستمتاع بها، ومشاهدة آثار ومعابد المدينة.

وحذّر الدكتور أحمد عبدالفتاح، مدير مستشفى حميات العباسية، من التعرّض لأشعة الشمس المباشرة أو الجلوس في غرف مغلقة سيئة التهوية في أوقات الظهيرة، خاصة فيما يتعلق بالأطفال وكبار السن، والمرضى المصابين بأمراض الجهاز التنفسى والقلب والسكرى.

وقال «عبدالفتاح» إن الصائم يصاب بضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة جسمه بسرعة شديدة لا يتمكن معها الجسم من التكيف مع التغير المفاجئ الحاصل أو من السيطرة على درجة الحرارة لإعادتها إلى مستواها الطبيعى، إما بسبب التعرض لأشعة الشمس أو نتيجة بذل مجهود بدنى في طقس شديد الحرارة ولفترة طويلة، مع عدم الحصول على كمية كافية من السوائل أو ما يمنح الجسم شعورًا بالرطوبة، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة والضيقة في الجو الحار أو تناول كميات قليلة من الماء.

ويتوقع الخبراء أن يسود البلاد اليوم طقس معتدل شمالاً حار على القاهرة والصعيد خصوصا في وقت النهار.