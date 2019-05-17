شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش: مقتل 47 إرهابيًا في سيناء خلال عمليات نوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، خلال الفترة الماضية، عن القضاء على 47 تكفيرياً وتدمير 29 مخبأ، كما استشهد أثناء الاشتباكات مع الإرهابيين بمناطق العمليات، ضابط وضابط صف و3 جنود وأصيب 4 جنود.

ودمرت القوات الجوية 29 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية، كما دمرت 97 عربة دفع رباعى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.

Advertisements

كما تم تنفيذ عمليات نوعية أسفرت عن القضاء على 47 تكفيرياً تم العثور بحوزتهم على بنادق وعبوات ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء، كما اكتشفت وفجرت عناصر المهندسين العسكريين 385 عبوة ناسفة لاستهداف القوات في طرق التحرك في مناطق العمليات، كما اكتشفت ودمرت فتحتى نفق.

وتم ضبط وتدمير 33 سيارة و8 دراجات نارية تستخدمها العناصر الإرهابية، خلال أعمال التمشيط والمداهمة، والقبض على 158 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، واكتشاف وتدمير مخابئ وأوكار معدة لإيواء الإرهابيين والعثور بداخلها على مواد إعاشة وأسلحة وذخائر وقطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء.

وتنفذ القوات البحرية مهامها المخططة بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر، لتأمين الأهداف الاقتصادية والشريط الساحلى ضد أعمال التسلل البحرى، وتفعيل إجراءات الأمن البحرى داخل المياه الإقليمية.

وضبطت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات 585 بندقية و2 رشاش و80 خزنة بندقية آلية و2088 طلقة، و646 كيلو جراماً من جوهر الحشيش المخدر، و7.707 طن بانجو، و10 كيلو جرامات من الأفيون المخدر و633 ألف قرص مخدر واكتشاف وتدمير 102 فدان مزروعة بالخشخاش والبانجو و257 كيلو جراماً من بذور الخشخاش والبانجو، وضبط 172 سيارة تستخدم في التهريب و48 جهازا للتنقيب عن المعادن، ومبالغ نقدية كبيرة، وإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ1048 فرداً من جنسيات مختلفة وضبط 258117 قاروصة سجائر ثبت إحتواؤها على مواد مسرطنة، و12 هاتفاً للاتصال عبر الأقمار الصناعية و15 جهاز «GBS».