شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين «العربية للتصنيع» وشركات لتوطين «السرنجات الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة فى تعميق التصنيع المحلى للسرنجات الآمنة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكون المحلى بالصناعات الطبية، مؤكداً تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية لدعم الخدمات العلاجية والبحثية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم مع كل من شركة سيف جارد ميديكال المجرية، وشركة كى افتى تيكنيديل انترناشونال الإيطالية، وشركة الجمهورية للكيماويات والمستلزمات الطبية. وأوضح «التراس» أن الهيئة تسهم فى مكونات التصنيع بنسبة كبيرة، على أن تتعاظم نسبة المكون المحلى خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى 100%، حيث تحرص الهيئة على المشاركة فى دعم كل مبادرات رئيس الجمهورية للرعاية الصحية فى إطار المشروع القومى لمصر 2030. وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مجالات التعاون تتضمن تبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية وتدريب الكوادر البشرية، مشيرا إلى الاتفاق على التصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة فى الهيئة، وموضحا أن الهيئة تستهدف بهذا التعاون تحقيق الاكتفاء الذاتى من السرنجات الآمنة لوزارة الصحة وكافة المؤسسات الطبية والعلاجية وتوفير احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض إلى الأسواق العربية والإفريقية.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة شركة الجمهورية للكيماويات والمستلزمات الطبية، بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلى فى الصناعات الطبية وتميزها بالدقة والالتزام فى مواعيد التسليم وخدمة ما بعد البيع التى تضاهى معايير الجودة العالمية.