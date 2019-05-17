شكرا لقرائتكم خبر عن «الروم الأرثوذكس»: الكنائس تجاهلت دعوتنا لمناقشة «الأحوال الشخصية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت تصريحات المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية، بشأن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، واستبعاد كنيسة الروم الأرثوذكس بسبب رغبتها فى تطبيق لائحتها الخاصة، عددًا من ردور الأفعال، وقال المطران نقولا أنطونيو، المتحدث الرسمى لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لم يُؤخذ فيه رأى كنيسة الروم الأرثوذكس على الرغم من أن المشروع الجديد به مراعاة لحالة كل طائفة من الطوائف المسيحية.

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وأضاف «أنطونيو»، لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار جميل حليم، المستشار القانونى للكنيسة الكاثوليكية، أشار فى تصريحه المنشور بـ«المصرى اليوم» إلى أنه داخل القانون- مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين- تم تحديد الحالات للطوائف المختلفة، إذ رُوعى حالات كل طائفة من الطوائف المسيحية فى مشروع القانون، فلماذا لم تتم دعوة بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.

وتابع: «الكنيسة الكاثوليكية اعترضت سابقا على مشروع القانون ولم ترض به إلا بعد وضع فصل خاص بها ووجود فقرات فى المواد التى تخص الطوائف المختلف عليها فى مشروع هذا القانون، ما يعنى أنه سيتم الرجوع إلى لائحة قانون كل كنيسة على حدة، للبت فى المواد المذكورة غير المتفق عليها».

وأوضح أن مشروع هذا القانون ليس موحدا للأحوال الشخصية لغير المسلمين، وليس هناك ما يُؤخذ على كنيسة الإسكندرية للروم الأرثوذكس لمطالبتها بمراعاة المواد الواردة فى لائحتها.