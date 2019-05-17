شكرا لقرائتكم خبر عن «الشباب والرياضة»: برنامج لتدريب الشباب بالتعاون مع «يونيسف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مشوارى».. برنامج تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة «اليونيسف»، لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب من خلال برنامج قومى للتدريب ويشمل مهارات عدة «القيم- الاتصال- تحديد الأهداف- اتخاذ القرار- الحلم والتخطيط للمستقبل- العمل فى فريق- ثقافة العمل- التفكير الابتكارى- كتابة السيرة الذاتية- إجراء المقابلات الشخصية- إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب- الادخار للنشء». وقالت وزارة الشباب والرياضة، فى بيان أمس، إن المشروع يعد مساهمة لحل مشكلة البطالة لما يقرب من ثلث شباب مصر، لتعزيز مهاراتهم بشكل يزيد من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم ويعمل على تحسين حياتهم بما يحفز مساهمتهم الفعالة فى تطوير مجتمعاتهم، ويهدف لإنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعنى بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهنى ومساعدتهم فى تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادى والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإنشاء عدد من مراكز تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب فى 11 محافظة، حيث إن قضية البطالة تعتبر من أهم القضايا التى تهم النشء والشباب، والتحدى يتمثل فى أن 90% من العاطلين هم أقل من 30 عاما، بالإضافة لمساعدته للدخول فى سوق العمل.