شكرا لقرائتكم خبر عن «تنشيط السياحة»: السوق العربية تمثل 25% من الحركة الوافدة.. ونستهدف زيادة «الأوروبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن زيادة حجم التدفقات من السوق العربية، والعمل على استهداف زيادة الحركة من السوق الأمريكية وأوروبا الشرقية، خاصة مع التأثير الإيجابى لزيارة ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، لمصر.

وقال «يوسف»، فى تصريحات صحفية، أمس، إن الهيئة تعمل على محور الشراكات، سواء على المستوى الدولى، مثل الشراكة مع «سى. إن. إن»، أو المحلى مع القنوات الأكثر تأثيرًا فى كل سوق على حدة، لنصل إلى السائح المرتقب، موضحًا أن الشراكة مع الجانب الإيطالى فيما يتعلق بإنتاج البرامج الوثائقية خلال الموسم الأول، حصدت مشاهدات بلغت فى متوسط الحلقة مليونى مشاهدة، واصفًا ذلك النوع من الشراكات بالأداة الترويجية الناجحة. وأشار إلى أن الهيئة تتابع حجم التأثير لتلك الأداة ونتائجها على الحركة الوافدة، وهناك اتجاه لتطبيق تلك الشراكات مع بعض الأسواق الجديدة التى تتناسب وتلك الأداة، وأن الهيئة ستستمر فى استخدام تلك الأداة، كاشفا عن عقد نقاشات وحوارات مع بعض القنوات فى بعض الأسواق، منوها بأن أدوات التسويق والترويج متنوعة بين «الأوت دور- التليفزيون- الإعلان المباشر- القوافل- السوشيال ميديا»، ووفقًا لطبيعة السوق وخصائصها يتم بناء الحملات.

وتابع: «تم الاتفاق مع القطاع الخاص على عقد ورش عمل فيما يتعلق بسياسات الترويج والتسويق، وأن الأسواق الرئيسية التى يتراوح عددها بين 15 و20 سوقًا، يتم تحديد أدوات الترويج لكل سوق على حدة، ولدى مصر معدلات جيدة جدًا من السوق الصينية والسوق الهندية، لكن نرغب فى رفع حجم الحركة الوافدة منهما، إلى جانب أن الحركة الوافدة من أوروبا الشرقية جيدة، فى إشارة إلى السوق البولندية، وكذلك أمريكا اللاتينية».

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ولفت إلى أن الدراسات والأبحاث تشير إلى أن السائح العربى لا يفضل السفر خلال شهر رمضان، لكن عندما يسافر يفضل قضاء الإجازة فى مصر، موضحًا أن انطلاق الحملة الخاصة بالسوق العربية خلال رمضان نتيجة لكثافة المشاهدة للقنوات من جانب الأسرة العربية، والسائح العربى يفضل قضاء إجازة عيد الفطر، وأصبحت السوق العربية تمثل ما يقرب من 25% من حجم الحركة الوافدة.

واستطرد: «السائح العربى يفضل سياحة المدن، لكن الأجيال الجديدة تفضل سياحة الاكتشاف والمغامرة، والإسكندرية جزء من مقصد سياحى يضم الساحل الشمالى والعلمين، وذلك المقصد يحظى بنسبة جيدة من الحركة الوافدة، إلى جانب أن زيارة (بن زايد) كان لها أثر إيجابى على المقصد السياحى المصرى».

وأضاف أن بيتر جرين برج، المذيع الأشهر فى الولايات المتحدة، أذاع مجموعة من الحلقات عن مصر عبر السوشيال ميديا والإذاعة والتليفزيون، وهو نوع جيد ومهم للتسويق، ونسعى لجذب وزيادة الحركة الوافدة.

وأوضح «يوسف» أن هيئة تنشيط السياحة لديها 8 مكاتب خارجية حاليًا، بعد تخفيض عدد المكاتب لترشيد النفقات والسياسة العامة للدولة فى ذلك الاتجاه، مشيرًا إلى أن المكاتب الخارجية هى إحدى أدوات الترويج وليست الأداة الوحيدة.