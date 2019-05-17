شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء بورسعيد السياحي يستقبل سفينة OCEAN DREAM والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل ميناء بورسعيد، الخميس، السفينة السياحية «dream ocean» وترفع علم بنما وعلى متنها 1234 سائحًا وسائحة من مختلف جنسيات العالم، ضمن سياحة اليوم الواحد.
وبحسب بيان، ترسو السفينة بالميناء لمدة 8ساعات ونزل منها 400 سائح قاموا بجولة سياحية داخل بورسعيد، وستتجه السفينة إلى ميناء سيرلانكا لاستكمال رحلتها.
وقامت إدارة الميناء بالتنسيق مع الجهات المختصة بتسهيل جميع الإجراءات لتيسير دخول وخروج السائحين بيسر وامان.
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