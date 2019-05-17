شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دبلوماسية: الجماعة الإرهابية ستخسر كل أموالها حال حظرها في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سالم، خبير العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، أن جماعة الإخوان الإرهابية ستخسر مليارات الدولارات حال إدراجها على قوائم الإرهاب في أمريكا.

وأضاف "سالم"، في تصريحات صحفية، أن الجماعة تمتلك أكبر استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكي حيث تمتلك مجموعة من المدارس وكذلك المراكز التعليمية المختلفة الأمر الذي سيتسبب في خسائر كبرى للجماعة حال حظر نشاطات التنظيم.

واعتبر اتجاه أمريكا نحو حظر الإخوان بالإنجاز الذي يعود الفضل فيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح في إقناع نظيره دونالد ترامب بخطورة هذه الجماعة بجانب نجاحه في عمل علاقات قوية جدا مع أمريكا جعلتها تحترم مصر وتحترم إرادتها.