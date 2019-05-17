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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة «watch it» مجانًا بعد تعرضها للقرصنة.. والسماح للمشتركين باسترداد أموالهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت منصة برنامج watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل شهر رمضان المعظم تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل، مشيرة إلى أنه تزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في امن معلومات المنصة وبناء عليه قررت ادارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة ايام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.
وقالت إدارة المنصة في بيان رسمي، عن إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم تقدم المنصة الرقمية Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو ٢٠١٩ للتسجيل Www.watchit.com.
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