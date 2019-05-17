شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 80% من مقررات التموين عن شهر مايو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل شركات الجملة التابعة للحكومة، صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر مايو الجارى، وجرى صرف ما يقرب من 80% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى والقبلى حتى الآن.
يذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية توفر أيضًا السلع الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن وطرحها بمنافذها للمواطنين بأسعار مخفضة، وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع للشركات التابعة أولاً بأول، كما يجرى طرح منتجات الأسماك والخضراوات والفاكهة.
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