شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وفيما يلى أهم وأبرز الأخبار التى تم نشرها: إلزام المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر كما حددتها دار الإفتاء استعداد المدارس لامتحانات أولى ثانوى الورقية × 10 معلومات الرقابة الإدارية تحقق عائدا ماديا للدولة بقيمة 193 مليون جنيه خلال شهرين القوات المسلحة تعلن تدمير 29 مخبأ وملجأ تستخدمهم العناصر الإرهابية فى سيناء غلق باب التقدم لشغل وظيفة قيادية بالمحليات فى المحافظات دار الإفتاء: استخدام الشطاف خلال الصيام لا يفطر.. فيديو Advertisements البابا تواضروس الثانى يغادر سويسرا عائدًا إلى ألمانيا لاستكمال رحلته الرعوية الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل السكة الحديد تشغل 10 قطارات إضافية بمناسبة العيد ابتداءً من 28 مايو منى محرز تبحث مع وفد رجال الأعمال الأيرلنديين استيراد الأبقار العشار ترجمة خطبة الجمعة ”رمضان شهر الجود والكرم والانتصارات" إلى 16 لغة نقابة المرشدين السياحيين تقرر إنشاء مجلس استشارى للغات النادرة

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