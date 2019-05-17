شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: أردوغان وعصابته قطعوا لسان زكى مبارك وأخذوا أعضاءه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم مرور 16 يومًا على إعلان مقتل الفلسطينى زكى مبارك فى تركيا، إلا أن الأزمة ما زالت تداعياتها تلاحق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وتابع تقرير المعارضة القطرية: "ففى مستشفى فلسطين الواقع فى حى مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، يقبع جثمان المواطن الفلسطينى زكى مبارك، والتى زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، ولكن يبدو أن تقرير الطب الشرعى كذب الرواية التركية ونسفها من الأساس".
وأكد التقرير، أن أسرة الفلسطينى الراحل تعرفت على جثمانه بصعوبة نظراً للتشوهات الشديدة التى طالت جسده ووجه على التحديد، لافتاً إلى بشاعة تعذيب الأتراك لزكى مبارك تخلت عن روح الإنسانية بالكلية، حيث قطعوا لسانه وفرغوا جسده من الأعضاء الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباشر قطر: أردوغان وعصابته قطعوا لسان زكى مبارك وأخذوا أعضاءه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.