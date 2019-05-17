شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مباشر قطر: أردوغان وعصابته قطعوا لسان زكى مبارك وأخذوا أعضاءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم مرور 16 يومًا على إعلان مقتل الفلسطينى زكى مبارك فى تركيا، إلا أن الأزمة ما زالت تداعياتها تلاحق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وتابع تقرير المعارضة القطرية: "ففى مستشفى فلسطين الواقع فى حى مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، يقبع جثمان المواطن الفلسطينى زكى مبارك، والتى زعمت السلطات التركية انتحاره شنقاً، ولكن يبدو أن تقرير الطب الشرعى كذب الرواية التركية ونسفها من الأساس".

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وأكد التقرير، أن أسرة الفلسطينى الراحل تعرفت على جثمانه بصعوبة نظراً للتشوهات الشديدة التى طالت جسده ووجه على التحديد، لافتاً إلى بشاعة تعذيب الأتراك لزكى مبارك تخلت عن روح الإنسانية بالكلية، حيث قطعوا لسانه وفرغوا جسده من الأعضاء الداخلية.