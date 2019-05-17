شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تدخل موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار فى العالم بـ7 ألاف شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم شركة العاصمة الإدارية، أطول مائدة إفطار في العالم بطول 3 ألاف متر، وبحضور ومشاركة نحو 7 ألاف مشارك في وجود ممثلين من موسوعة جينيس.

ومن جانبه قال العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الادارية، أنه تقرر تنظيم هذا الحدث الضخم يوم السبت الأول من يونيو القادم ويشمل تنفيذ زيارات قبل الإفطار لأهم احياء ومعالم العاصمة الإدارية، بغرض تعريف المواطن المصري بأحد اضخم المشروعات العمرانية في العالم يلي ذلك الجلوس علي مائدة الإفطار الجماعي، ثم بدء فعاليات سهرة رمضانية متميزة في قلب العاصمة الإدارية تشمل فقرات فنية لفنانين متميزين بالإضافةل شاشات عملاقة لمتابعة مباراة نهائي دوري ابطال أوروبا.

Advertisements

وأضاف، تسعى العاصمة الإدارية للخروج بالحدث بشكل متميز وفريد بحضور ومشاركة كافة شركاء نجاح العاصمة الإدارية من مطورين ومستثمرين وموردين بغرض إلقاء الضوء علي العاصمة علي المستوي المحلي والدولي في ظل حضور إعلامي مكثف".



