شكرا لقرائتكم خبر عن "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى توفر خدماتها مجانا لنهاية مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.
ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقوم المنصة الرقمية "Watch it" اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.
وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي، من خلال الموقع الإلكتروني WWW. Watchit.com
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