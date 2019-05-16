انت الان تتابع إجباريا.. الصحة تدرج كشف السمع ضمن تطعيمات المواليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أدرجت وزارة الصحة، الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها الوزارة للمواليد، ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتوفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات، على أن يبدأ التطبيق مطلع يونيو المقبل. وأشارت خلال اجتماعها، مساء الأربعاء، لمتابعة أعمال غرفة قوائم الانتظار، إلى الانتهاء من 155 ألف و273 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم الانتظار في التدخلات الجراحية الحرجة بالتخصصات التسعة التي تشملها المبادرة، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي

وأوضحت زايد، أن من ضمن العمليات التي تم إجرائها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جاري تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض في جميع التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة

وأوضحت زايد، أن من ضمن العمليات التي تم إجرائها 973 حالة زراعة قوقعة، بالإضافة إلى 386 حالة لطفل جاري تجهيزهم واستكمال الإجراءات الخاصة بها، تمهيدا للزرع خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدة الاهتمام بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض في جميع التخصصات التي تشملها المبادرة الرئاسية، خاصة في عمليات زراعة القوقعة. Advertisements وشددت على أهمية التوعية الإعلامية والتثقيفية للأسر للاكتشاف المبكر للطفل المصاب بضعف السمع، فضلا عن التوعية بكيفية التعامل مع جهاز "القوقعة" للحالات التي تمت لها الزراعة، ومتابعة مراحل تطور الطفل لمعرفة مدى استجابته لعملية الزراعة، بالإضافة إلى أهمية متابعة تنظيم جلسات تخاطب للأطفال لتحقيق أقصى استفادة من عملية الزرع. وأشادت الوزيرة، بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم مبادرة "قوائم الانتظار"، من خلال مؤسسات الأورمان، وبيت الزكاة والصدقات المصري، ومؤسسة مجدي يعقوب، وأيضا الشركة المصرية للاتصالات "we" ساهمت بتحمل نفقات زراعة 500 قوقعة سمعية للأطفال. وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية، وذلك من خلال وحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة، لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد. وأضاف مجاهد، أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300، لافتا إلى أنه تم استقبال حوالي 2678 استفسار خلال ال 5 اشهور الماضية.

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