شعراوي وعبد العال يتفقدان أعمال تطوير مسجد السيدة

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شعراوي في جولة
تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات الموجودة في المنطقة خلال عملية التطوير. كما تفقد الوزير والمحافظ ميدان السيدة زينب حيث تفقدا عددا من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، الموجودة في الميدان واطمأن على توافر جميع السلع بها وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين خاصة اللحوم والدواجن التي يحتاجها المواطنون بمناسبة شهر رمضان المبارك.
والتقى اللواءان شعراوي وعبد العال بعدد من المواطنين واستمعا إلى رأيهم في مستوى بعض الخدمات التي يقدمها الحي، حيث وجه الأول بتحسين مستوى النظافة وبخاصة المنطقة المحيطة بمساكن "روضة السيدة زينب" مع إزالة كل الإشغالات الموجودة في شوارع تلك المنطقة والتي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين في منطقة
والتقى اللواءان شعراوي وعبد العال بعدد من المواطنين واستمعا إلى رأيهم في مستوى بعض الخدمات التي يقدمها الحي، حيث وجه الأول بتحسين مستوى النظافة وبخاصة المنطقة المحيطة بمساكن "روضة السيدة زينب" مع إزالة كل الإشغالات الموجودة في شوارع تلك المنطقة والتي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين في منطقة السيدة زينب.
كما وجه شعراوي المسئولين في المحافظة بمتابعة حل مشكلات عدد من المواطنين الذين التقاهم خلال الزيارة وقدموا مجموعة من الشكاوى. كما طالب الوزير رئيس الحي بالوجود الدائم في الشارع على مدار اليوم.
ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالحي نظرا لأن حي السيدة زينب من الأحياء العريقة والتي تشهد كثافة سكانية كبيرة على مدار العام، خاصة خلال شهر رمضان من رواد الأحياء الأخرى والمحافظات المجاورة.
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