انت الان تتابع شعراوي وعبد العال يتفقدان أعمال تطوير مسجد السيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شعراوي في جولة

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية في مسجد السيدة زينب والمنطقة المحيطة به، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية ورفع الإشغالات الموجودة في المنطقة خلال عملية التطوير. كما تفقد الوزير والمحافظ ميدان السيدة زينب حيث تفقدا عددا من منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين، الموجودة في الميدان واطمأن على توافر جميع السلع بها وبأسعار مناسبة في متناول المواطنين خاصة اللحوم والدواجن التي يحتاجها المواطنون بمناسبة شهر رمضان المبارك.

والتقى اللواءان شعراوي وعبد العال بعدد من المواطنين واستمعا إلى رأيهم في مستوى بعض الخدمات التي يقدمها الحي، حيث وجه الأول بتحسين مستوى النظافة وبخاصة المنطقة المحيطة بمساكن "روضة السيدة زينب" مع إزالة كل الإشغالات الموجودة في شوارع تلك المنطقة والتي تؤثر على الحركة المرورية وسير المواطنين في منطقة

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