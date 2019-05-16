- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الرئيس ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره يحتفلون بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.
حضر حفل الإفطار، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر، عدد من كبار قادة القوات المسلحة وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.