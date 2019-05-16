شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، أن الرئيس ورجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره يحتفلون بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.

حضر حفل الإفطار، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر، عدد من كبار قادة القوات المسلحة وكوكبة من الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.

الرئيس السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان

الرئيس السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصارات العاشر من رمضان