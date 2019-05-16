شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 53 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية.. ورفض 300 طن بسبب الرطوبة والمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن صوامع وبناكر وهناجر الإسكندرية تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس 53 ألف طن قمح محلى من المزارعين.

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وأوضح «سعد الله» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الصوامع رفضت تسلم 300 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن، مشيرًا إلى أنه تم إرجاعها لأصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وعن السعات الاستيعابية للعام الجارى 2019 قال «سعدالله» إنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام، مشيراً إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019 هي صومعة برج العرب والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 ألف طن قمح وصوامع السلام بمنطقة العامرية والتابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 ألف طن وبناجر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 ألف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن وذلك باجمالى 230 ألف طن قمح.

وذكر «سعد الله» أن عملية التسليم تتم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة والجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الإشراف على استلام الأقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.