شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي: إعلان محمد صلاح عن التدخين «بسيط» و«مميز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الإعلامية رانيا بدوى إن الإعلانات الخاصة بشركات الاتصالات خلال شهر رمضان الحالي بذل فيها مجهودًا كبيرًا، إلا أن المنتج نفسه غير واضح في الإعلان والنجم هو البطل، كما أنها اعتبرتها من أكثر الإعلانات إنفاقاً خلال الموسم الرمضانى الحالي، سواء إعلان الهضبة عمرو دياب أو اعلان النجم محمد رمضان، وكذلك إعلان الفنانين تامر حسنى ونانسى عجرم.

وأضافت «بدوي» خلال تقديم «نشرة رنووش» المعروض على صفحتها الرسمية «الفيسبوك واليوتيوب» أن إعلان النجم العالمى محمد صلاح المميز جداً يصب في نفس إطار حملات التوعية حيث يؤكد الإعلان على خطورة التدخين، فالنجم محمد صلاح اعتمد على شعبيته وحب الناس له وخوفهم الشديد عليه في التوعية بمخاطر التدخين وتخويف الناس منه، وذلك بفكرة بسيطة تثير الانتباه علماً بأنه صاحب فكرة الإعلان.

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وأشارت إلى أن فكرة إعلان وزارة الصحة الخاص بالتوعية الصحية للمواطنين والذى يعد استكمالاً لحملة 100 مليون صحة، ويقدمه مدرب رياضي شهير جيد ومميز، ومصر في احتياج إلى مثل هذه الإعلانات التي افتقدناها كثيرًا، ورغم أن الإعلان استخدم أسلوب التنظير الذي لا يفضله عدد كبير من خبراء الإعلان لكن فكرة الإعلان وصلت للناس بسهولة.

ولفتت إلى أن ظهور النجم العالمي فاندام خلال إعلان إحدى الشركات يؤكد حجم الإنفاق على هذه الإعلانات، قائلة: «علي ما يبدو أن فاندام كان مزنوق في قرشين زى كل الفنانين فقرر يقبل أن الفنان محمد رمضان يضربه عادي جدًا.. يمكن كان عنده مصاريف مدارس وقسط البيت، ما هو في الآخر بني آدم زينا وعنده التزامات».

وأشادت الإعلامية بإعلان الدفع الإلكتروني الخاص بالمصالح الحكومية، مؤكدة أن الحكومة خلال هذا الإعلان اعترفت لأول مرة بأن المواطن كان يعاني لسنوات طويلة عند استخراجه أي ورقة من أي مصلحة حكومية، وذلك بعد أن كان المسؤولون الحكوميون السابقين مصرين أنهم يسهلون أمور المواطن وأن نظام «الشباك الواحد» تم تطبيقه وينكرون أي معاناة، مشيدة بخطوة الحكومة في تطبيق الدفع الإلكتروني واعتبرته خطوة للأمام متمنية المزيد من الشمول في الأفكار الإلكترونية التي تخفف عن المواطن المصرى.