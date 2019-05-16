شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس السيسى يشارك فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان. Advertisements وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إن الرئيس السيسى هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصرى بأسره بذكرى العاشر من رمضان، التى ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء، لتظل محفورة بحروف من نور فى ذاكرة التاريخ.



وكان فى استقبال الرئيس السيسى عقب وصوله مقر حفل الإفطار، الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وشارك فى الإفطار كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من قادة القوات المسلحة والوزراء وكبار رجال الدولة .







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الرئيس السيسى يشارك فى حفل الإفطار السنوى للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.