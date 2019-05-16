"بالريموت".. ضبط طائرة تجسس مع راكب بمطار برج العرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب عدد من أجزاء ومكونات طائرات تجسس وأدوات اتصالات محظور تداولها ودخولها البلاد، أخفاها راكب مصري لدى وصوله من الشارقة.
وأوضحت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، اشتبه رجال الجمارك في الراكب المصري "ا . ع . ا"، وبتفتيش أمتعته تبين وجود 4 أجزاء طائرة موجهة لاسلكيا مزودة بالكاميرا و78 أنتنه (إريال) و41 بوردة صغير الحجم لها مخرجان لوضع أنتنه و86 غطاء أسود بلاستيك و8 علب بلاستيكية بيضاء اللون (جزء من ريموت طائرة بلاستيكية) و18 شاحنا و15 وصلة بلاستيك خاصة بالشاحن.
وقرر محمود فرغلي، مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالة الراكب للجهات المختصة.
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