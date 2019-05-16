"خريجو الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على عناصر من الجيش في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعة إرهابية على عناصر من جيش النيجر في منطقة "تينجو تينجو" قرب الحدود مع مالي؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الخميس - أن الإسلام عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس المعصومة بأشد العقاب.. مستشهدة بقول الله تعالى (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).
وأوضحت أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات.
وطالبت المنظمة أصحاب الرأي والقرار في العالم بمواجهة الإرهاب، داعية العالم كله إلى التكاتف والتلاحم في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.
وتوجهت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بخالص العزاء لأهالي الشهداء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.
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