بالصور.. السيسي يشارك في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شارك، اليوم الخميس، في حفل الإفطار السنوي للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وأضاف بسام راضي، في بيان، أن الرئيس هنأ رجال القوات المسلحة والشعب المصري بأسره بذكرى العاشر من رمضان التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء لتظل محفورة بحروف من نور في ذاكرة التاريخ.