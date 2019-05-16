محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا في درجات الحرارة؛ ليسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا ومعتدل ليلا.
وحسب بيان، اليوم الخميس، تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر،يكون خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 24 35
شبين الكوم 23 35
طنطا 18 34
دمنهور 18 26
الإسكندرية 17 26
بلطيم 18 26
مطروح 16 25
السلوم 14 31
سيوة 16 33
بورسعيد 18 28
دمياط 18 27
الزقازيق 21 38
الإسماعيلية 18 35
السويس 21 35
العريش 22 32
رفح 21 31
رأس سدر 23 34
نخل 15 37
نويبع 21 37
طابا 22 38
كاترين 18 32
الطور 23 38
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 26 38
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 35
بني سويف 21 35
المنيا 21 36
أسيوط 21 37
سوهاج 22 38
قنا 23 41
الأقصر 26 43
أسوان 27 43
أبوسمبل 24 42
الوادي الجديد 26 41
شلاتين 25 34
أبورماد 26 33
حلايب 27 32
رأس حدربة 27 31
كانت هذه تفاصيل خبر بداية انخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس الجمعة (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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