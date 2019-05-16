محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :
نظَّم قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، دورة تدريبية خاصة بدبلوماسية المياه، خلال الفترة من (14- 16) مايو 2019 ضمن أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
جدير بالذكر أن الدورة التدريبية في إطار ما يوليه قطاع مياه النيل من أهمية لرفع وبناء القدرات والخبرات للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها المختلفة في موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل، وشمل المشاركون بالدورة ممثلي (قطاع مياه النيل- قطاع التخطيط- المركز القومي لبحوث المياه).
تجدر الإشارة الى ان الدورة شملت العديد من الموضوعات الهامة مثل تاريخ التعاون فى حوض النيل- اتفاقيات المياه العابرة للحدود – القانون الدولى للمياه –حل النزاعات - اهداف التنمية المستدامة.
وقال الدكتور أحمد بهاء، رئيس قطاع مياة النيل، في بيان، الخميس، إن عقد الدورة جاء بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالقاهرة في ديسمبر 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر الري تنظم دورة تدريبية حول دبلوماسية المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.