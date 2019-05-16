الري تنظم دورة تدريبية حول دبلوماسية المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

نظَّم قطاع مياه النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري، دورة تدريبية خاصة بدبلوماسية المياه، خلال الفترة من (14- 16) مايو 2019 ضمن أنشطة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية في إطار ما يوليه قطاع مياه النيل من أهمية لرفع وبناء القدرات والخبرات للعاملين بوزارة الموارد المائية والري بقطاعاتها المختلفة في موضوعات المياه العابرة للحدود ودبلوماسية المياه لمواكبة التحديات المصرية بمجالات المياه بحوض نهر النيل، وشمل المشاركون بالدورة ممثلي (قطاع مياه النيل- قطاع التخطيط- المركز القومي لبحوث المياه).

تجدر الإشارة الى ان الدورة شملت العديد من الموضوعات الهامة مثل تاريخ التعاون فى حوض النيل- اتفاقيات المياه العابرة للحدود – القانون الدولى للمياه –حل النزاعات - اهداف التنمية المستدامة.

وقال الدكتور أحمد بهاء، رئيس قطاع مياة النيل، في بيان، الخميس، إن عقد الدورة جاء بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بالقاهرة في ديسمبر 2018.