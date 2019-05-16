نشرة الحوادث المسائية.. "جريمة أسيوط وإحباط محاولة تهريب ذهب ومحاكمة مرسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -(الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الخميس، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأجيل محاكمة مرسي و23 آخرين بقضية "التخابر مع حماس" لـ21 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس"، لجلسة 21 مايو لاستكمال المرافعة.

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تجديد حبس 6 من شركاء علا القرضاوي بقضية "تمويل الإرهابيين"

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 6 متهمين بتمويل جماعات إرهابية 45 يوما في القضية المتهم فيها علا القرضاوي وزوجها وآخرين.

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قتله مزارع وألقى جثته في المصرف.. تفاصيل مقتل تاجر غلال في أسيوط

تلقى مركز شرطة أسيوط، بلاغا من "مزارع"، مقيم درنكة بدائرة المركز، بغياب نجله، 32 سنة، "تاجر غلال" عن مسكنهما، والذي تبلغ للمركز بالعثور في وقت لاحق على جثه المتغيب ملقاة داخل بئر صرف زراعي بذات الناحية.

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ضبط سائق إفريقي حاول تهريب 20 كيلو ذهب بمنفذ أرقين البري

أحبطت أجهزة الأمن تهريب 20 كيلو جرام من معدن الذهب بمنفذ أرقين البري، وذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ والمعابر لمكافحة أعمال الجلب والتهريب.

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