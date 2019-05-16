بالفيديو.. ضبط كمية من "الحشيش" داخل معدن سيارة بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي: أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط 4 من مروجي تجارة المخدرات في منطقة السحر والجمال اليوم الخميس. البداية عندما تمكن ضباط مباحث المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن الشرقية في ضبط 4 من مروجي تجارة المخدرات في منطقة السحر والجمال بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية. حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

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