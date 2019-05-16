طلبوا فدية 2 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي خطف طفلًا بالشرقية -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد الصاوي:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يرصد لحظة ضبط أربعة أشخاص بالشرقية لقيامهم باختطاف طفل من أمام مسكنه، مقابل فدية 2 مليون جنيه لإطلاق سراحه، اليوم الخميس.

كان تبلغ لوحدة مباحث مركز شرطة مشتول بمديرية أمن الشرقية، من أحد المواطنين "صاحب معرض لتجارة السيارات"، بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي باختطاف نجله "طالب، 14 سنة" من أمام مسكنه وفروا هاربين، وتلقيه اتصالا هاتفيا طلب خلاله أحد الأشخاص مبلغ مالي قدره "2 مليون جنيه" كفدية لإطلاق سراحه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة "4 أشخاص" سبق اتهامهم والحكم عليهم في العديد من القضايا (مخدرات، سرقة بالإكراه، خطف، تبديد)، وقد أمكن تحديد محل إقامة المتهمين وأماكن ترددهم بمدينة العبور بالقليوبية، ومدينة السلام بالقاهرة.