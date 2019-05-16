أخبار مصر | وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير ساحة مسجد السيدة زينب‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التنمية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير ساحة مسجد السيدة زينب‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بجولة مفاجئة بميدان السيدة زينب تفقدا خلالها أعمال تطوير ساحة مسجد السيدة زينب التي تم تطويرها ورفع كفائتها بالتنسيق ما بين محافظة القاهرة ووزارة الأوقاف والمجتمع المدني ممثلاً في رجال الأعمال الوطنيين.

كما تفقدا عدد من منافذ البيع المتحركة والتي تعمل المحافظة على نشرها بالأحياء لتوفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك بأسعار تنافسية وملائمة لاحتياجات المواطن، بالتعاون ما بين مديرية التموين وجهاز خدمات القوات المسلحة وشركة أمان التابعة لوزارة الداخلية والشركة القابضة للسلع التموينية.