مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص فى السرقة بعين شمس

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ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالاكراه بمنطقة عين شمس.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس، برئاسة المقدم محمد السيسى رئيس مباحث القسم، بلاغا من الأهالي يفيد بقيام تشكيل عصابي بسرقتهم بالإكراه في عدة أماكن متفرقة بدائرة القسم، وعلى الفور قام القسم بإسناد قوة أمنية للبحث عن التشكيل.

وباجراء التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "احمد. ر"، "محمد. ع"، و"إسلام. ك"، عاطلين حيث تم إعداد الأكمنه اللازمة لهم، وتم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة تحت تهديد السلاح وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.