مصر | عامل يصيب زميله بآلة حادة فى وجهه بمدينة نصر

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أقدم عامل فى أحد محلات المأكولات بمدينة نصر على إصابة زميله بآلة حادة فى مشاجرة بينهما بمنطقة مدينة نصر ثان.

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بقيام عامل بالتعدى على زميله بآلة حادة مما أدى لإصابته بالوجه، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين العاملين، قام أحدهما على إثرها بالتعدي على زميله وإصابته بالوجه، واعترف المتهم أما النقيب محمد أبو عبيده معاون مباحث قسم ثان مدينة نصر، بأنه وحال تحضير المأكولات للزبائن، قام المجنى عليه بدفعه مما أثار حفيظة الجانى تجاهه، وتعديه عليه بآلة حادة أصابته بجرح فى الوجه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة.

