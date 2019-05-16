مصر | تعرف على حالة المرور وأماكن الزحام فى القاهرة والجيزة

أوضح مصدر أمنى بالإدارة العامة لمرور القاهرة، أن هناك سيوله مرورية متوسطة أعلى كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر.

وظهرت كثافات محدودة للسيارات، أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان و بمحيط جامعة القاهرة.

وظهرت سيولة مرورية منذ قليل أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسي إلى وسط البلد، وظهرت كثافة متحركة في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولاً إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادي إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة، سيولة مرورية متوسطة.

ويشهد أعلى كوبري 15 مايو سيولة قبيل الإفطار فى حركة المرور للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس ومن شارع جامعة الدول وصولا إلى وسط البلد.