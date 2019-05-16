مصر | جريمة مروعة.. موظف يقتل والده بمساعدة والدته في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريمة مروعة.. موظف يقتل والده بمساعدة والدته في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حلوان تحقيقات موسعة، فى واقعة قتل موظف لوالده بمساعدة والدته، كما أمرت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من شرطة النجدة بوصول عامل جثة هامدة إلى إحدى المستشفيات، وتبين من التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوجته ونجله؛ بسبب خلافات مالية وأسرية قام على إثرها المتهمين بالتعدى عليه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.