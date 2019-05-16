انت الان تتابع القوى العاملة: 88 ألف فرصة عمل بالخارج خلال 3 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن إجمالي فرص العمل التي وفرتها خلال 3 أشهر، بلغ نحو 108 آلاف و839 فرصة عمل، وإجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج لأول مرة بلغ 88 ألفا و594 تعاقدا، وأظهرت النشرة الربع سنوية التي تصدرها الوزارة، أن عدد المسجلين من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة عن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2018، بلغ نحو 311 ألفا و518 مسجلا، وبلغ عدد المعينين من خلال النشرة القومية ومكاتب التشغيل نحو 108 آلاف و839 فرصة منهم 54 ألفا و123 من الذكور و27 ألفا و167 من الإناث من حملة المؤهلات

وتعين عن طريق النشرة أيضا، 19 ألفا و42 من الذكور، و7 آلاف و247 من الإناث من غير حملة المؤهلات، و1260 من ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم 925 من الذكور، و335 إناث.وبلغ إجمالي التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج عن نفس المدة 88 ألفا و594 تعاقدا، منهم 86 ألفا و941 من الذكور، و1653 من الإناث.وتقدمت