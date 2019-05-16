شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب تنفذ برنامج «مشواري» لحل مشكلة البطالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ وزارة الشباب والرياضة برنامج «مشواري» بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وذلك لتنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب من خلال برنامج قومي للتدريب ويشمل مهارات عديدة (القيم، الاتصال، تحديد الأهداف، اتخاذ القرار، الحلم والتخطيط للمستقبل، العمل في فريق، ثقافة العمل، التفكير الابتكاري، وكيفية كتابة السيرة الذاتية، ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، وإنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء). وذلك مساهمة لحل مشكلة البطالة لما يقرب من ثلث شباب مصر، من أجل تعزيز مهاراتهم بشكل يزيد من تقديرهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم ويعمل على تحسين حياتهم بما يحفز مساهمتهم الفعالة في تطوير مجتمعاتهم.

وأيضا خدمة المشورة المهنية الذي يهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعني بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بإنشاء عدد من مراكز تنمية مهارات الحياتية للنشء والشباب في إحدى عشر محافظات، حيث أن قضية البطالة تعتبر من أهم القضايا التي تهم النشء والشباب المصري، والتحدي يتمثل في إن 90% من العاطلين هم أقل من ثلاثين عاما، بالإضافة إلى مساعدته للدخول في سوق العمل، ومن الأسباب الرئيسية للبطالة هي عدم التناسب بين مهارات الشباب ومتطلبات سوق العمل وضعف المعلومات لدى الشباب عن الفرص والخدمات المتاحة التي يمكن أن يستفيدوا منها بالإضافة إلى ثقافة العمل السائدة لدى الشباب.