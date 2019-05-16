شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» و«النجاة الكويتية» ينتهيان من إعادة إعمار مسجد منشية ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد جمعية الأورمان وجمعية النجاة الخيرية الكويتية لافتتاح مسجد منشية ناصر بأسيوط، غدًا الجمعة، بعد أن قامت المؤسستان بإعادة بنائه بشكل كامل وعمل الأبواب والشبابيك والدهانات وفرشه فرشا كاملا، حيث يخدم المسجد نطاقا جغرافيا كبيرا يسكنه أكثر من 20 ألف مواطن ويتسع المجسد إلى قرابة 300 مصلى بتكلفة إجمالية تخطت 2 مليون جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن إعادة بناء وتجهيز وفرش مسجد منشية ناصر بأسيوط يأتى ضمن أنشطة التعاون الممتدة بين جمعية النجاة الخيرية الكويتية والأورمان والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظات الجمهورية المختلفة .

وأوضح شعبان أن الاهتمام بدور العبادة وإعمار بيوت الله وإعادة بنائها وتجهيزها وفرشها نشاط إنسانى خيرى بدأته الأورمان منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من عشرين عامًا ونجحت خلالها في بناء وإعادة إعمار عشرات المساجد في أنحاء الجمهورية .