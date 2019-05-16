شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث خطوات تحقيق تقدم في التصنيفات الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، مع الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد القصاص، مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة، وأعضاء وحدة التصنيف الدولي ممثلي الكليات بالوحدة، لبحث وجود الجامعة في التصنيفات الدولية.

وقال نجم، إن جامعة حلوان استطاعت الحصول على المركز رقم 721 على العالم في تصنيف سيماجو للجامعات العالمية، وكذلك المركز 301 في تصنيف التايمز للتأثير المجتمعي، مشيراً إلى أن الجامعة تمتلك الامكانيات التي تؤهلها لذلك بتخصصاتها الفريدة، بالإضافة إلى أن إدارة الجامعة تسعي لدعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمي والإهتمام بالنشر الدولي والذي يعد معيارا قويا في تصنيف الجامعات.

فيما استعرض القصاص تقريرا عن ما تحقق خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أهمية الالتزام بالمعايير الاسترشادية يزيد فرص الباحثين للحصول على المنح الدولية ودعم مشاركة الباحثين في المشاركة في المشروعات البحثية والنشر الدولي.