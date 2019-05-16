شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنعي وفاة «شهيدة العلم» الإندونيسية إثر حادث سير بمدينة المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، فقيدتها «شهيدة العلم» الطالبة فاتحة نهضية، طالبة إندونيسية بالفرقة الثالثة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع البنات شعبة الشريعة الإسلامية، والتي لبت نداء ربها وهى صائمة في أيام المغفرة من شهر رمضان الكريم، إثر حادث سيارة أمس في مدينة المقطم.

وتوجهت الجامعة -في بيانها- بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويتقبلها في الشهداء، ويسكنها الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهلها وذويها وزميلاتها ومحبيها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.