شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 11 مدرسة جديدة ببنها لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع الأبنية التعليمية والتربية والتعليم ومجلس مدينة بنها والإدارة الهندسية للبدء في تذليل العقبات لإنشاء 11 مدرسة جديدة تم اعتماد مبالغ مالية لها وإدراجها في خطة العام المالي الحالي.

وأعطى المحافظ تعليمات مشددة بسرعة التنسيق مع الجهات المختصة لاستخراج رخص المباني والاستعانة بلجنة المنشأت الايلة للسقوط في عدد من المدارس المتهالكة التي تحتاج إلى هدم واعادة بناء مؤكدا ضرورة العمل بروح الفربق لانجاز الاعمال وتسليم المدارس في بداية العام المقبل لتساعد في تقليل الكثافة في الفصول.

حضر الاجتماع ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد السكرتير العام والمهندسة هالة شندي مدير الابنية التعليمية وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم.