شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المصابين فى حريق كفر الدوار إلى 30.. ونائبة محافظ البحيرة تزورهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أعداد المصابين بالإختناق فى الحريق الذى نشب فى المنطقة الصناعية بكفر الدوار إلى 30 شخصًا من العاملين بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الخاصة بالمنطقة الصناعية بكفر الدوار، وذلك فى الحريق الذى نشب، بسبب ارتفاع حرارة الجو، فى «الهيش والبوص» فى الأراضى الفضاء بالمنطقة داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، يرافقها الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، والدكتور أيمن مرعى، مدير إدارة الطوارئ بالمديرية، بزيارة المصابين فى مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، للإطمئنان على صحة المرضى، ووجهت نائبة المحافظ بتوفير العناية الطبية للازمة لهم.

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كان اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من العميد عادل محبوب، مأمور قسم شرطة كفر الدوار، بنشوب حريق بالأراضى الفضاء بالمنطقة الصناعية للغزل والنسيج بكفر الدوار، وانتقل الرائد حسام أبو وافية رئيس المباحث، والمقدم بهاء الكردى، رئيس وحدة الدفاع المدني بكفر الدوار وسيارات الإطفاء.

وتبين أن الحريق فى الأرض الفضاء داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج، وتمكنت قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد أحمد العشماوي، مدير الإدارة، من السيطرة على الحريق الذى نشب فى الأراضى الفارغة خلف المنطقة الصناعية داخل أسوار شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار.

وأصيب 30 من العمال بمصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بحالات اختناق، وأكد الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى العام الشاملة بكفر الدوار، أنه تم إجراء عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، وغادر المستشفى 28 من المصابين وتم حجز حالتين فقط تحت الملاحظة، وتم تحرير محضر بالواقعة.