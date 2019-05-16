شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك: «أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إنها أجرت حوارا خاصا مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، كشف فيه بعض المعلومات الهامة.
ووفقا لتغريدة نشرتها السعيد على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الرئيس حسني مبارك قال: شهاده للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مظلله لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم».
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