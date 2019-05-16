الخليج 365: الإصلاح يعيد للجنيه قوته والدولار يسجل أدنى مستوى فى 26 شهرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تسجيل الدولار لأدنى مستوى له فى 26 شهرا، بعد أن سجل 16.99 جنيه.



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