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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الإصلاح يعيد للجنيه قوته والدولار يسجل أدنى مستوى فى 26 شهرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تسجيل الدولار لأدنى مستوى له فى 26 شهرا، بعد أن سجل 16.99 جنيه.
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